Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre taraftarın tepkisini çok iyi anladığını camiaya ve taraftarları yaşattıkları bu sonuçları telafi etmek için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Nobre kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi: ‘Bizim için üzücü ve hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu. Özellikle ilk 20 dakikadan sonra oynadığımız ve baskılı oyun ve isteğimiz sonucunda yarattığımız yüzdü yüzlük 17 gol pozisyonu var. Bunlardan malesef birini gole çevirebildik. Şimdi kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz. Taraftarımızın tepkisini çok iyi anlıyorum. Bizler gibi onlar da kazanmak istiyorlar. Bu takımı her şartta destekleyen insanlar takımlarından iyi futbol ve galibiyet bekliyor. Bu çok anlaşılabilir bir duygu. Onları üzmüş olmak bizi daha da üzüyor. Girdiğimiz 17 pozisyondan sadece birini gole çevirmiş olmak üzücü. Camiamıza ve taraftarlarımıza yaşattığımız bu sonuçları telafi etmek için çok çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.