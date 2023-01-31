Bursa hazırlığı başladı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını ara vermeden başladı.

Pazar günü Nazilli Belediyespor’u 4-2 yenerek moral bulan kırmızı siyahlı takım Bursa hazırlığına ara vermeden dün başyadı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmanda tüm futbolcular katıldılar. Uzun süredir sakatlıkları nedeni ile takımdan ayrı olarak özel programda çalışan Mehmet Taşçı ve Ozan Sol dün takımla birlikte saha çalışmasına başladılar.

Teknik Direktör Tahsin Tam çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Nazilli maçını değerlendirdi ve maçla ilgili uyarılarda bulundu.

Tam’ın bu toplantıda ayrıca Bursaspor maçının oyun taktiği konusunda da bilgilir verdiği öğrenildi.

Toplantının ardından Nazilli maçında doksan dakika forma giyen futbolcular hafif bir yenileme koşusu ve açma germe ile antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular ise yarı sahada taktik çift kale yaptılar. Çorum FK, Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.