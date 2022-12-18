Çorum FK: 2-Arnavutköy Belediyespor:0 ⚽

Çorum FK, ilk yarının son maçında evinde Arnavutköy Belediyespor'u konuk ediyor.

Geçtiğimiz hafta Ispartaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, zirveden uzaklaşmamak için evinde 3 puan arıyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları bulunan Serkan Yavuz ve Atakan Cangöz bu maçta forma giyemiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

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Çorum FK evinde Arnavutköyspor'u 2-0 mağlup ederek, zirve yarışını sürdürdü. Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan Sinan Kurumuş'tan geldi. Çorum FK, bu sonuçla puanını 33'e yükseltti. Ligin ilk yarısı bu karşılaşma ile sona ererken, kırmızı-siyahlılar ikinci yarının ilk maçında 16 Ocak'ta evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022, 17:05