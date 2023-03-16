Çorum FK-Afyonspor maçının golleri

Çorum FK, evinde Afyonspor ile 2-2 berabere kaldı. Çorum FK'nın golleri 50.dakikada Ferhat Yazgan ve 89.dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi.

Çorum FK, evinde Afyonspor ile 2-2 berabere kaldı. Çorum FK'nın golleri 50.dakikada Ferhat Yazgan ve 89.dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi.

İşte maçın golleri

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023, 13:06
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