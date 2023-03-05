Çorum FK, Batman'da petrol buldu⚽

Çorum FK, 3 haftalık aranın ardından lige Batman Petrolspor maçı ile dönüyor.
2. Lig Beyaz grupta 41 puan ve averajla ikinci sırada bulunan kırmızı siyahlı takım ligde son maçında Bursaspor deplasmanında aldığı galibiyetin verdiği moralle hazırlandı.
Çorum FK'da Ozan Sol dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Karşılaşma Uşak bölgesi tecrübeli hakemi Veli Karakaya'nın düdüğü ile başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
İLK YARI 0-0 SONA ERDİ
⚽'80: Çorum FK, Selim Ilgaz'ın golüyle Batman'da öne geçiyor. 0-1
MAÇ SONA ERDİ
Çorum FK, deplasmanda Batman Petrolspor'u Selim Ilgaz'ın attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. Puanını 44'e yükselten kırmızı-siyahlılar haftayı lider kapatmayı garantiledi.Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023, 16:15
Maci izliyemiyoruz fucsportmu ne lanett seysiniz