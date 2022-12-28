Çorum FK'da 3 ayrılık

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da ikinci yarı için kiraya verilecek üç isim belli oldu.

Kırmızı Siyahlı takımda teknik heyetin raporu doğrultusunda bu sezon başı Somaspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu Ali Akkuş, Gaziantep FK’dan stoper Gürkan Okan ve Galatasaray alt yapısından yetişen ve ilk profesyonel imzayı Çorum FK’de atan Taha Aydınlı’nın ikinci yarı için kiraya verilmesi kararlaştırıldı.

İlk yarıda sezon başında forma şansı bulan Ali Akkuş Teknik Direktör Tahsin Tam göreve başladıktan sonra şans bulamamıştı. Gürkan Okan bir tek Kupa maçında forma giyerken genç Taha Aydınlı ise iki kez U 19 Gelişim Liginde ve son haftalarda oynanan üç maçta forma şansı buldu.

Kiralık verilecek üç futbolcudan kontenjan boşluğu açacak tek isim Ali Akkuş olacak. Gürkan Okan ve Talha Aydınlı genç kontenjanında olduğu için bu isimlerin yerine yeni gençlerin kadroya katılması bekleniyor.

Çorum FK teknik heyeti kiralık gidecek isimler için arayışlarını ve görüşmelerini sürdürüyor.