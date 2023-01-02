Çorum FK'da 4 ayrılık

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da 4 isimle yollar yollar ayrıldı.

Ali Akkuş kiralık olarak İnegölspor’a verilirken kaleci Erdi bonservisi ile birlikte Amespor’a transfer oldu.

Kırmızı Siyahlı takımın ikinci yarı kadro planlaması doğrultusunda teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılık kararı alınan isimlerden Ali Akkuş sözleşmesi devam ederken Çorum FK’nın grubunda mücadele eden İnegölspor’a kiralık olarak verildi.

Ali Akkuş sezonun ikinci yarısında İnegölspor’da forma giyecek yeni sezonda kırmızı siyahlı takıma dönecek.

Kaleci Ali’nin transferi üzerine ayrılık kararı alan Erdi’nin ise sözleşmesi fesh edildi ve tecrübeli kaleci ile yollar ayrıldı.

Erdi’nin geçen sezon Çorum FK’da birlikte çalıştığı ve bu sezon Amedspor ile anlaşan Ahmet Yıldırım’ın isteği doğrultusunda yeşil beyazlı kulüp ile anlaştığı öğrenildi. Erdi’nin bugün Amedspor ile resmi imzayı atması bekleniyor.

Çorum FK’da ikinci yarı öncesi ayrılık kararı verilen son iki isim Emre Öztürk ve Berat Ali Genç oldu.

Kırmızı Siyahlı takımı bu sezon başı iki transferi Berat Ali Genç ile geçen sezon kadrosuna kattığı Emre Öztürk’a ligin ikinci yarısı için kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Geçtiğimiz sezon Boluspor’dan Çorum FK’ya transfer olan tecrübeli futbolcu .u bu sezon takımının 17 maçında forma giydi ve bir sarı kartla sezonu tamamladı.

Bundan önce iki sezon daha Çorumspor formasını giyen Berat Ali Genc ise bu sezon başında Kırklarelispor’dan Çorum FK’ya transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu ligin ilk yarısında 13 maçta forma giydi ve takımına iki gollük katkı verdi.

Bu iki futbolcu ile birlikte ilk yarı kadrosunda bulunan ve genç kontenjanında yer alan Gürkan ve Taha içinde kiralık olarak kulüp arayışı devam ediyor.

Bu dört futbolcudan Emre’nin takımla birlikte ikinci etap çalışmalarına katılacağı ve kulüp bulduktan sonra ayrılacağı öğrenildi.