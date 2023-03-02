Çorum FK, Eren Aydın ile görüşüyor

Çorum FK’da Ozan Sol’un sakatlanmasının ardından kanat forvet transferi için arayışa geçildi. Sarıyer’den Eren Aydın ve kulübü ile görüşmeler sürüyor.

2003 Kartal doğumlu Eren Aydın Darıca Gençlerbirliği alt yapısında oynadıktan sonra Kartalspor, Galatasaray alt yapılarında forma giydi ve sarı kırmızılı kulüpte profesyonel olduktan sonra geçen sezon kiralık olarak Niğde Anadolu FK bu sezonda Sarıyer kulübünde kiralık olarak forma giydi.

Eren Aydın geçen sezon Niğde Anadolu FK takımında yedi bu sezon ise sarıyer takımında ilk yarıda sekiz gole katkı yaptı.

Eren Aydın geçen sezon Çorum FK’ya karşı Niğde Anadolu FK maçında takımının ikinci golünü atan isim oldu. Aydın 16 kez değişik kategorilerinde milli takım forması giydi. Eren Aydın futbol kariyerinde 55 gol attı.

Çorum FK’da Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ve Kulüp Ceosu Abdulhamit Yıldız bu transferi bitirmek için futbolcu ile her konda anlaştı. Sarıyer Kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. 8 Mart’ta sona erecek olan transfer sürecinde kırmızı siyahlı takım bu transferi bitirmek için yoğun çalışma sürüyor.

Öte yandan Eren Aydın için Çorum FK’nın grubundaki rakiplerinden Şanlı Urfaspor’un da girişimde bulunduğu öğrenildi.

Urfaspor Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un da istediği genç futbolcu için iki kulübünde temasları sürüyor. Sarıyer Sportif Direktörü Yakup Ateş iki kulübünde talip olduğunu ve bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023, 20:33