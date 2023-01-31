Çorum FK, eski kalecisi ile anlaştı

Çorum FK, sezon başında Adanaspor'a giden eski kalecisi Hasan Hüseyin Akınay ile yeniden anlaştı.

Çorum FK, eski kalecisi ile anlaştı

Çorum FK, sezon başında Adanaspor'a giden eski kalecisi Hasan Hüseyin Akınay ile yeniden anlaştı.

Edinilen bilgilere göre 3 ay sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin'in bu sene kırmızı-siyahlı formayı giymeyeceği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çorum'da taksi şoförü ölü bulundu
Çorum'da taksi şoförü ölü bulundu
  1. ASAYİŞ