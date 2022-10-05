Çorum FK, Sivas engelini rahat aştı ⚽

Çorum FK, ligin 8.haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz hafta bay geçen Çorum FK, haftayı yine lider kapatmıştı. 7 maçta 13 puan toplayan Çorum FK, bu maçı da kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Çorum FK'da sakatlar can sıkıyor. Sivas maçında Mehmet Akyüz ve Suat Kaya son anda kadrodan çıkarıldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 4: Çorum FK, Berat Ali ile gole çok yaklaştı. Berat Ali kaleci ile baş başa kaldı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

DAKİKA 11: Kaptan Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. Korner atışında ceza sahası içinde bomboş durumdaki Salih Zafer kafayla vuruşunda top auta çıktı.

DAKİKA 19: Çorum FK, yine gole çok yaklaştı. Murat Yıldırım'ın kornerden ortasında Salih Zafer'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

⚽DAKİKA 24: Çorum FK, aradığı golü Berat Ali ile buldu. Korner atışında top Ferhat Yazgan'ın önünde kaldı. Ferhat'ın sert vuruşunda Berat Ali topa dokundu ve top ağlara gitti. 0-1

DAKİKA 45+2: İlk yarının son dakikasında rakip Sivas Belediyespor tehlikeli geldi. Sivas Belediyespor'lu futbolcular Salih Zafer'in eline çarptığı iddiasıyla penaltı bekledi ama hakem devam ettirdi.

İLK YARI ÇORUM FK'NIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

⚽DAKİKA 76: Çorum FK Murat Yıldırım'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı.

MAÇ SONA ERDİ.

Çorum FK, ligin 8.haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor'u Berat Ali ve Murat Yıldırım'ın golleriyle 2-0 yendi. Rahat bir maç çıkaran kırmızı-siyahlılar puanını 16'ya çıkararak liderliğini sürdürdü. Çorum FK, Pazar günü ebinde Amedspor'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022, 16:56