Çorum FK:0-Amedspor:2⚽

Çorum FK ligin 9.haftasında evinde Amedspor'u ağırlıyor.

Ligde 16 puanla lider durumda olan Çorum FK'da mutlak hedef 3 puan alarak zirvedeki yerin korumak.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları devam eden Mehmet Akyüz, Mehmet Taşcı, Burak Çalık, Atakan Cangöz ve Suat Kaya ile cezalı durumdaki Ferhat Yazgan ve Bayram Olgun forma giyememiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 63: Rakip Amedspor Serkan Yavuz'un büyük hatasında golü buldu.

⚽DAKİKA 75: Rakip yine Serkan'ın hatasından golü buldu. 0-2

Çorum FK evinde Amedspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı. Çorum FK bu sonuçla 16 puanla 2.sırada yer aldı. Çorum FK, haftaya İstanbul'da Erokspor'la karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022, 21:55