Çorum FK:0-Şanlıurfaspor:0 ⚽

Çorum FK ikinci yarının ilk maçında Şehir Stadyumunda ilk yarıyı lider tamamlayan Şanlıurfaspor’u konuk ediyor.

Devre arası transferleri ile gündeme oturan kırmızı siyahlı takım lideri yenerek zirveye ortak olmak istiyor.

İstanbul bölgesi hakemi Oğuzhan Uğurlu'nun düdüğü ile 90 dakikalık zorlu mücadele başladı.

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Çorum FK evinde Şanlıufaspor ile 0-0 berabere kaldı. İkinci yarının ilk maçında lider Şanlıurfaspor'u ağırlayan Çorum FK, sütün oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Maç boyunca topa hakim olan kırmızı siyahlılar Sinan Kurumuş ile 3 defa net gol pozisyonuna girdi ama golcü futbolcu pozisyonları değerlendiremedi. Şanlıurfaspor ise en net pozisyonunu 90+6'da buldu. Ceza sahasının hemen dışından frikik kazanan Urfaspor'a Kaleci Ali Türkkan izin vermedi.

Kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla puanını 34 yükseltirken, haftaya Somaspor ile karşılacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023, 17:27