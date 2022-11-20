Çorum FK:1-24 Erzincanspor:0⚽

Kötü gidişe Tahsin Tam ile son veren ve son 2 maçından galibiyet ile ayrılan Çorum FK, evinde 24 Erzincanspor’u konuk ediyor.

İki kırmızı-siyahlı takımın mücadelesinde Çorum FK seriyi sürdürerek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

Çorum FK'da bu maçta kart cezalısı Salih Zafer ile sakatlığı bulunan Mehmet Taşçı forma giyemiyor.

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Çorum FK, 24 Erzincanspor'u Sinan Kurumuş'un penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Maça iyi başlayan ve 17.dakikada penaltıdan Sinan Kurumuş'un attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarı daha etkili olan Çorum FK, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda Teknik Direktör Tahsin Tam Mehmet Akyüz'ün yerine Enes Nalbantoğlu ile başladı. İkinci yarıya iyi başlayan taraf bu sefer Erzincanspor oldu. Topa sahip olan Erzincanspor, bulduğu 1-2 pozisyonda golü bulamadı. Çorum FK'da az ve öz gelerek çok net pozisyonlardan yararlanamadı ve maç 1-0 sona erdi.

Çorum FK, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, 4.sırada yer aldı. Çorum FK, haftaya Düzcespor ile deplasmanda karşılaşacak.



Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022, 17:25