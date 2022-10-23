Çorum FK:1-Ankaraspor:3⚽

Çorum FK, evinde Ankaraspor'u ağırlıyor.

Lige 2 maç üst üste yenilerek büyük yara alan Çorum FK, zirve hedefinden uzaklaşmamak için Ankaraspor maçından mutlak 3 puan almak istiyor.

Çorum FK'da bu maçta Burak Çalık ve Suat Kaya dışında eksik bulunmuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽Dakika 15:Rakip Ankaraspor ilk tehlikeli atağında golü buldu.

⚽Dakika 25: Ankaraspor farkı 2'ye çıkardı.

⚽Dakika 37: Çorum FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erkan'ın ortasında Mehmet Akyüz kafayla topu ağlara gönderdi.

⚽Dakika 70: Ankaraspor ikinci yarı ilk atağında golü buldu. 1-3

MAÇ SONA ERDİ.

Çorum FK evinde Ankaraspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ilk yarım saatinde 2-0 geriye düşen Çorum FK, daha sonra toplarlanarak Mehmet Akyüz'le golü buldu ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. İkinci yarıda tek kale top oynarken, yapılan oyuncu değişikliği ile Ankaraspor 3.golü buldu. Golden sonra yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Çorum FK, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 16 puanda kalan Çorum FK, 8.SIRADA yer aldı.

Bu arada taraftarlar Teknik Direktör Mert Nobre'yi istifaya çağırdı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022, 21:41