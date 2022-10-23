Çorum FK:1-Ankaraspor:3⚽

Çorum FK, evinde Ankaraspor'u ağırlıyor.
Lige 2 maç üst üste yenilerek büyük yara alan Çorum FK, zirve hedefinden uzaklaşmamak için Ankaraspor maçından mutlak 3 puan almak istiyor.
Çorum FK'da bu maçta Burak Çalık ve Suat Kaya dışında eksik bulunmuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR...
⚽Dakika 15:Rakip Ankaraspor ilk tehlikeli atağında golü buldu.
⚽Dakika 25: Ankaraspor farkı 2'ye çıkardı.
⚽Dakika 37: Çorum FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erkan'ın ortasında Mehmet Akyüz kafayla topu ağlara gönderdi.
⚽Dakika 70: Ankaraspor ikinci yarı ilk atağında golü buldu. 1-3
MAÇ SONA ERDİ.
Çorum FK evinde Ankaraspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ilk yarım saatinde 2-0 geriye düşen Çorum FK, daha sonra toplarlanarak Mehmet Akyüz'le golü buldu ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. İkinci yarıda tek kale top oynarken, yapılan oyuncu değişikliği ile Ankaraspor 3.golü buldu. Golden sonra yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Çorum FK, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 16 puanda kalan Çorum FK, 8.SIRADA yer aldı.
Bu arada taraftarlar Teknik Direktör Mert Nobre'yi istifaya çağırdı.Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022, 21:41