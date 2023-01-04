Çorum FK:1-Bucaspor:1 ⚽

Çorum FK, hazırlık maçında Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Çorum FK, 2.lig ekibi Bucaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Maçın 10.dakikasında Bucaspor Adem Eren Kabak'ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarı Çorum FK, oyuncu değişiklikleri ile birlikte oyuna ağırlığını koyarak golü buldu.
Çorum FK'ya beraberliği getiren gol 70.dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi. Kalan dakikalarda iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.