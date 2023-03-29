Çorum FK:1-Esenler Erokspor:0⚽ (Maç özeti)

Çorum FK, sahasında Esenler Erokspor'u Eren Aydın'ın 17.dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

Çorum FK, sahasında Esenler Erokspor'u Eren Aydın'ın 17.dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

Puanını 54'e çıkaran kırmızı siyahlılar şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

İŞTE MAÇIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

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