Çorum FK:3-Bayburtspor:0 ⚽

Çorum FK, ligin 13.haftasında evinde Bayburtspor'u ağırlıyor.
Ligde 4 haftadır kazamayan ve zirveden uzaklaşan Çorum FK, Bayburtspor'u yenerek yeniden moral bulmak istiyor. Tahsin Tam yönetiminde ilk maçına çıkan kırmızı-siyahlıların mutlak hedefi 3 puan.
Çorum FK'da bu maçta Burak Çalık ve Atakan Cangöz dışında eksik bulunmuyor.
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MAÇTAN DAKİKALAR...
13. dakikada Sinan Kurumuş'un kafa golüyle Çorum FK 1-0 öne geçti.
15. dakikada Sinan Kurumuş'un attığı golle Çorum FK farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarı 2-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.
49. dakikada Bayburt Özel İdarespor'dan Talha Erdoğan kırmızı kart gördü.
Rakip takım mücadeleye 10 kişi devam ediyor.
58. dakikada kaptan Murat Yıldırım'ın golüyle Çorum FK 3-0 öne geçti.
Karşılaşma 3-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022, 15:52