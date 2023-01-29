Çorum FK:4-Nazilli Belediyespor:2 ⚽

Ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçtan 0-0 beraberlik ile ayrılan Çorum FK, Nazilli Belediyespor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

İstanbul bölgesi hakemlerinden Yalçın Taşkınfırat'ın düdüğüyle karşılaşma başladı.

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Çorum FK, evinde Nazilli Belediyespor 4-2 mağlup ederek, 2 maç sonra galibiyetle tanıştı. Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri Sinan Kurumuş, Murat Yıldırım, Suat Kaya (2)'dan geldi. Nazilli Belediyespor'un iki golü de Çorumlu futbolcusu Nurettin Çağlar'dan geldi.

Çorum FK, bu sonuçla puanını 38'e yükselterek, 4.sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlılar haftaya Bursaspor ile karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023, 19:52