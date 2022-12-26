Çorum FK’da üç transfer tamam

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da ara transfer döneminde kadroya katılacak üç isim bugün kampa katılıyor.

Kırmızı Siyahlı takımda Başkan Oğuzhan Yalçın’ın İstanbul’da yaptığı görüşmeler sonunda Boluspor’dan forvet arkası Gökhan Karadeniz, Tarsus İdman Yurdu takımından stoper Fatih Selimhan Solmaz ve Alagöz Iğdırspor’dan orta saha oyuncusu Timur Temeltaş ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Üç futbolcunun bugün kampa katılarak takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Kırmızı Siyahlı takımın üç yeni transferini tanıyalım:

Gökhan Karadeniz: 1990 Bursa Karacabey doğumlu, dokuz sezon Karacabeyspor alt yapısında futbol oynadıktan sonra ilk profesyonel imzayı 2010 yılında Atakaş Hatayspor’a attı. ardından Karacabey Belediyespor, Aydınspor, Altınordu, Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Bandırmaspor, Erzurumspor yeniden Hatayspor, Yılport Samsunspor ve son olarakta Boluspor takımında forma giydi. Bu süre içinde 2014 yılında Altınordu takımı ile 1. lige yükseldi bir sezon sonra Antalyaspor ile Süper Lige 2018 yılında Erzurumspor ve son olarakta 2020 yılında Hatayspor ile üç kez Süper Lige çıkmayı başardı. Bu sezonun ilk yarısında Boluspor ile 13 maça çıkan bir gol ve dört asitlik katkı yapan Karadeniz bir sarı kart gördü,

Timur Temeltaş : 1992 Almanya Frechen doğumlu. 2013 yılında Türkiye’ye transferinde Altınordu takımına geldi ve dört yıl kırmızı beyazlı takımda forma giydikten sonra Ümraniyespor’da üç sezon oynadı ardından iki sezon Altay forması giyen Timur Temeltaş geçen sezon Eyüppor’da oyradıktan sonra bu sezon başında Alagöz Holding Iğdırspor’a transfer oldu. Temeltaş ligin ilk yarısında formasını giydiği Iğdırspor’da 16 maça çıktı ve bunların 12’sinde ilk onbirde oynadı. Toplam 999 dakika oyunda kalan Temeltaş üç sarı kart gördü.

Fatih Selimhan Solmaz: 1989 Almanya Germersheim doğumlu Solmaz Türkiye’ye 2012 yılında Sarayköy FK’ya transfer olarak geldi. Ardından Menemen FK, Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor, 52 Orduspor FK, Hes İlaç Afyonspor, Sancaktepe FK ve ardından iki sezon Ankara Keçiörengücü takımını forması giyen Solmaz bu sezon başında Tarsus İdman Yurdu takımına transfer oldu. Solmaz Türkiye Kupası’nda 10, 3. ligde 85, 2. ligde 119 ve 1. ligde ise 50 maçta forma giydi ve toplam gol sayısı 11. Tarsus İdman Yurdu takımında yaşanan ekonomik sıkıntı nedeni ile sarı lacivertli kulüpten ayrıldı. Solmaz ilk yarıda Tarsus takımında 13 maçta forma giydi bir gol attı ve altı sarı kart gördü.