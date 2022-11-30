‘Çorum’da spor kültürünü oluşturmamız gerekiyor’

HALİL ÖZTÜRK

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyesi Avukat Fatih Maden Çorum’un spor kenti olması için çalıştıklarını bunun içinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Maden dün ASKF binasında düzenleiği basın toplantısına ASKF Başkanı Ferhat Arıcı Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve ASKF Onursal Başkanı Serfer Kurtaran da katıldı.

Tahkim kurulu toplantısı ile ilgili bilgiler veren Fatih Maden şunları söyledi:

‘Tahkim Kurulu futbol alanındaki son sözü söyleyen kurumdur. Bu kararları itiraz edilemez ve bağlayıcıdır. Futbolcu, teknik adam, görevli, kulüp cezaları ve aralarındaki anlaşmazlıkların çözüm yeri Tahkim Kuruludur. Ayrıca Futbol Federasyonu’nun aldığı kararlar da Tahkim Kurulunun görev alanı içindedir. Tahkim Kurulu bir nevi yargı görevi yapar. Bu kurul tarihinde ilk kez bir toplantısını İstanbul dışında bugün Çorum’da yapacak.

‘Top toplayıcılık yaptım’

Çorumun bir spor ve futbol şehri olmasını istiyor ve arzu ediyoruz. Bende Çorumspor maçlarında top toplayıcılığı yapmış bir çok kulüpte forma giymiş bir Çorumlu olarak bu olaya katkı vermek için elimden gelen mücadeleyi veriyorum ve bundan sonrada vermeye devam edeceğim. Spor kenti olmak için kulüp ve sporcu sayımızı artırmamız gerekiyor. Bunun içinde şehrimizde spor kültürünü oluşturmamız lazım. Çorum buna çok uygun konumda. Çorum Belediyespor kulübü yaklaşık 20’ye yakın branşta Çorum’da sporun lokomotifi konumunda. Bir çok branşta en üst liglerde mücadele ediyor ve ilimizi başarılı ile temsil ediyor.

‘Çorum’u spor kenti yapmalıyız’

Çorum’u spor kenti yapmak için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sporun birleştirici unsurunu unutmadan gelişimi için çalışmak gerekiyor. Tüm Dünya’da insanların mutlu olması için spor yapmanın önemi artık bilimsel olarak kanıtlanmış durumdu. Bizde hemşehrilerimize spor yaptırmak için bu kültürü oluşturmamız gerekiyor.

‘Milli maç bu anlamda çok önemli’

Bu kültürü oluşturmak adına ilimizde bir milli maç oynanmasına büyük önem veriyorum. Federasyon Başkanımıza bu teklifi yaptık ve oda inceleme yapacağını düşündü. A milli olmaz sa bile alt yaş kategorilerinde bir milli takım maçının ilimizde oynanması çok anlamlı olacak. Sonuçta doksan dakikalık bir maç oynanıp bitecek. Ancak bu maçın ilimizde oluşturacağı spor kültürü ve bilinç çok daha önemli. Mete Gazöz Olimpiyak şampiyonu oldu ve ülkemizde Okçuluk bir anda en popüler branş haline geldi.

‘Satranç’ta Çorum en gözde iller arasında’

Satranç Federasyonu’nda da ilimize neler kazandırabilirizin çabası içindeyiz.İlimize bir çok ulusal ve uluslararası organizelerin kazandırılmasına destek verdik. Valimiz ve Belediye Başkanımızında bu konulara destekleri son derece önemli. Memlekemizi çok seviyoruz onun her alanda olduğu gibi sporda da ilerlemesini istiyoruz. Bunun içinde hepimizin elele vererek çalışması gerekiyor.

‘Amatör spor olmazsa olmazımız’

Spor Bakanımızın dediği gibi amatör kulüpler olmazsa spor olmaz sözünden hareketle ilimizdeki amatör sporun gelişimi içinde gerekli desteği vermemiz gerekiyor. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile bu konuda yakın iş birliği içinde hareket ediyoruz. Tahkim Kurulu üyelerimiz ile birlikte bugün ASKF binasınıda ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunacağız’ dedi.