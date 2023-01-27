Çorumlu hakem Süper Lig'de görev yapacak

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Kadın Bölgesel Hakemi Nuriye Çınar Bal’a Kadınlar Süper Ligi maçında görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Kadınlar Süper Ligi B grubunda lider durumda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor ile Konak Belediyespor takımları arasındaki maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek.

Yarın saat 13’de Ankara’da Osmanlı Stad’ında oynanacak maçta Bal’ın yardımcılıklarını ilimiz Kadın Bölgesel Yardımcı hakemleri Hatice Yıldırım ve Çiğdem Varan yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise devre arasında Bölgesel Hakemliğe yükselen Ertuğrul Ramazan Boyraz yapacak. Maçta gözlemci olarak ise ilimizde bu göreve başlayan ve uzun yıllardır Ankara’da devam eden M, Kürşat Demirel yapacak.

Ankara Büyükşehir Beelediyespor takımı 13 maçta 37 puanla grupta lider durumda bulunurken Konak belediyespor ise 14 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023, 11:08