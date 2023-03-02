Çorumlu hakeme 2.lig'te görev

Çorum B Klasman hakemi Ahmet Ecevit 2. lig Kırmızı Grupta pazar günü oynanacak Etimesgut Belediyespor- Fethiyespor maçını yönetecek.

Çorumlu hakeme 2.lig'te görev

Çorum B Klasman hakemi Ahmet Ecevit 2. lig Kırmızı Grupta pazar günü oynanacak Etimesgut Belediyespor- Fethiyespor maçını yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun dijjital atama yöntemi ile yaptığı görevlendirme sonunda pazar günü saat 14’de Etimesgut Belediyesi Atatürk Stad’ında oynanacak Etimesgut Belediyespor - Fethiyespor maçında Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını ise Kocaeli’nden Cankut Gönenç ve Afyon’dan Kurtuluş Aslan yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Eskişehir’den Semih Kurt. Maçta gözlemci olarak ise Mehmet Nevzat Adal görev yapacak.

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