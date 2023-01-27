Deniz Ece Dugan’dan üç altın madalya birden

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Ata Su Sporları Kulübü’nden Deniz Ece Dugan Türkiye Şampiyonasında üç altın bir bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

18-20 Ocak tarihlerinde İstanbul’da yapılan Türkiye Paletli Yüzme Şampiyonası’nda yarıyan Deniz Ece Dugan 50, 100 ve 200 metre çift palet yarışmalarında birinci olarak üç altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı yüzücü 50 metre mono palet su üstünde ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Çorum Ata Su Sporları Kulübü Başkanı ve antrenörü aynı zamanda Su Altı Sporları İl Temsilcisi Taner Karabacak, beş yıllık bir çalışma sonunda sporcusunun elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek hedeflerinin iki yıl sonra milli takım düzeyinde başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

Kendisinin Ortaköy’de Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yaptığını ve Çorum’da Su Altı Sporları çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Taner Karabacak ‘Deniz Ece ve diğer aynı yaş grubu sporcularımız ile birlikte yaklaşık beş yıldır yoğun bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşı büyükler ile yarışan Deniz Ece Dugan kürsüye çıkmayı başardı. Bu yıl ise kendi yaş grubundan rakipleri ile çıktığı yarışlarda elde ettiği dereceler ile gelecek adına bize büyük bir umut verdi. Deniz Ece gibi bir çok diğer sporcumuzda aynı başarıları yakalayacak potansiyele sahipler. Kulüp olarak bu yoğun çalışmaların karşılığını önümüzdeki yıllarda Türkiye Şampiyonaları ve milli takımlar düzeyinde alacağımıza inancımız tam. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aynı inanç doğrultusunda sürdüreceğiz. Bu noktada bizlere performans grubunda görev yapan arkadaşlarım Kenan Yediren ve Nisa Dağ’a teşekkür etiyorum. Ekip olarak Çorum’u havuzdan çok daha büyük başarılar kazandacağımıza inanıyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan sporcu velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum’ dedi.