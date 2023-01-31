Dere ‘İnşallah sezon sonu şampiyonluğu beraber kutlarız’

HARUN AKKAYA

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum'un ve taraftarların şampiyonluğu hak ettiğini belirterek, "İnşallah şampiyonluğu beraber kutlarız" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın Erşin Grup Nazilli Belediyespor maçını tribünden izleyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere kırmızı-siyahlı ekibi bu maçta da yalnız bırakmadı. Çorum FK'nın galibiyetiyle biten maçın ardından Bakan Yardımcısı, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte taraftar gruplarından Kırmızı Şimşekleri ziyaret etti.

Çorum'un bu şehrin ortak paydası olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Dere, İlk yarı bazı şanssızlıklar yaşadık. Ama bu sezon sonuna kadar gideceğiz. Play-off'a kalıp kimseyi heyecanlandırmaya gerek yok. Şampiyon olup bu işi bitirelim. Çorum FK, 1. Lig'de çok rahat oynayabileceği bir kapasitesi var. Herkes üzerine düşeni yapacak. Orada da iyi bir planlama ile Süper ligi zorlaması lazım. Bir günde, bir yılda olmaz bu planlama. Bunun içinde kulüp başkanımız ve ekibi bir şans. İnşallah hep birlikte el ele vererek bu yıl 1. Lig'e çıkarız. Ondan sonra 2-3 yıllık bir planlama ile Süper Lig'e çıkarız" diye konuştu.

Çorum'un ve taraftarları Süper Lig'i hak ettiğini vurgulayan Dere, Bu birlikteliği muhafaza etmemiz lazım. Burada hiçbir fark yok. Siyasi parti farkı yok. Dil, din farkı yok. Ortak payda Çorum. Çorumspor'un özelliği bu işte. Herkes farklı düşünebilir ama stada girince tek derdimiz Çorum" ifadelerini kullandı. Dere, ziyarette sohbet ettiği taraftarları bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.