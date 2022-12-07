Düzcespor:3-Çorum FK:1 ⚽

Çorum FK, erteleme maçında Düzcespor'a konuk oluyor.
Düzce'de yaşanan deprem nedeniyle geçtiğimiz hafta ertelenen karşılaşma bugün Düzce'de oynanıyor.
Pazar günü Menemenspor'u 2-1 yenerek moral bulan kırmızı-siyahlılar bu maçı da alarak zirveye iyice yaklaşmak istiyor.
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⚽ '15: Çorum FK, Suat Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanttan Erkan Kaş'ın ortasında Ali Akkuş ceza sahası içinde Suat'a indirdi. Suat Kaya muhteşem bir vuruşla takını öne geçirdi.
⚽ '24: Düzcespor Mehmet Özdıraz'ın attığı golle eşitliği sağladı:1-1
⚽ '42: Düzcespor Altar'ın attığı golle 2-1 öne geçti.
İLK YARI DÜZECESPOR'UN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.
⚽ '75. dakikada Mehmet Özdıraz'ın attığı golle Düzcespor farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma 3-1 Düzcespor'un üstünlüğü ile sona erdi.Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 15:59