EFE’ler ilk yarıyı lider tamamladı

HALİL ÖZTÜRK

Voleybol Erkekler 1. liginde Çorum Belediyesi Gençlikspor koptu gidiyor.

Temsilcimiz en yakın rakibi ile puan farkını beşe çıkardı ve ilk yarıyı lider tamamlamayı başardı. Ligdeki sekizinci maçında evinde Hatay Erzin takımı önünde ilk sette zorlansada sonraki iki sette rakibine sete ortak etmedi ve maçı set vermeden 3-0 kazanarak seriyi sekiz maça çıkardı.

Grupta temsilcimizin en yakın takipcisi Niksar Belediyespor Akkuş Belediyespor deplasmanında 3-1 mağlup olunca puan farkı beşe çıktı.

Hakkarispor ise Solhanspor maça gelmediği için hükmen mağlup olarak hafta üç puanla kapattı ve ikinciliği averajla paylaştı. Yenişehir Belediyespor ise evinde en yakınındaki takım olarak Gaziantep Gençlikspor maçından 3-1 galip ayrılan ev sahibi takım sıralamada rakibinin üzerine çıktı. Gümüşhanespor da TVF Spor Lisesi deplasmanından 3-1 galibiyet ile dönerek play-off için umutlandı.

Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk yarının son deplasman maçında Anadolu Voleybol ile karşılaşacak.

Grupta haftanın zorlu maçında aynı puana sahip ikinci sıradaki Niksar Belediyespor ile üçüncü sıradaki Hakkari Gençlikspor arasındaki maç play-off için oldukça kritik.