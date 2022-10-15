Esenler Erokspor:2-Çorum FK:0⚽

Çorum FK, ligin 10.haftasında İstanbul'da Esenler Erokspor ile karşılaşıyor.

Ligde 8 maçta 5 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Amedspor'a yenilerek yara alan Çorum FK'da bu maçta mutlak hedef 3 puan üzerine. Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları bulunan Mehmet Taşcı, Burak Çalık ve Suat Kaya forma giyemiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR..

⚽DAKİKA 11: Rakip Esenler Serdar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 29: Esenler Erokspor Berk İsmail'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022, 15:44