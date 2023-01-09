Grekoromende tarihi başarı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum’da yapılan U 23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyesi Gençlikspor bir altın bir gümüş ve üç bronz madalyanın sahibi oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda üç gün süren ve yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U 23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda heyecan dün beş sıklette yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Şampiyonanın ilk gününde mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan 97 kiloda Oğuzhan Kayar üçüncü Tansel Can Örtücü ise dördüncü olarak kürsüye çıkmayı başardılar.

Hafta sonunda yapılan beş sıklette ise Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü tç sıklette te kürsüye çıkmayı başardı.

60 kiloda milli güreşçi Mert İlbars eleme ve yarı final maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında rakibi önünde bir dakika içinde teknik üstünlük ile 10-0 galip gelerek Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi

130 kiloda mindere çıkan Mustafa Tayyip Küçük eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 87 kiloda mindene çıkan Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübünden Samet Yaldıran yarı final maçını kaybetti ve üçüncülük beşincilik maçını kazanarak sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada yedi sporcu ile mücadele eden bir sporcusu kilo düşemediği için katılamadığı müsabakalarda Çorum Belediyesi Gençlikspor 20’şer sporcu ile katılan güçlü rakipleri önünde dördüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 143 puanla birinci Kayseri Şekerspor 115 puanla ikinci Ankara Teiaş 90 puanla üçüncü Çorum Blediyesi Gençlikspor ise 75 puanla dördüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.