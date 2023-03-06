Gülabibey, Alaca önünde 3-1’le güldü

HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de ikinci yarının ilk haftasında Gülabibeyspor, Alaca Belediyespor’u 3-1 yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısında Uğurcan ve Halil’in golleri ile 2-0 önde tamamlayan Gülabibeyspor ikinci yarıda da oyunun kontrolü elinde bulundurdu.

67. dakikada Uğurcan ile farkı üçe çıkartan Gülabibeyspor önünde Alaca Belediyespor 75. dakikada kazandığı penaltışı Kadir ile değerlendiremedi.

90. dakikada Serkan’ın golü Alaca’ya puan getirmedi ve maçtan 3-1 galip ayrılan Gülabibeyspor 12 puana yükselerek alt sıralardan uzaklaşırken Alaca Belediyespor 13 puanda kaldı.