Gülabibey, Çorumspor’u ikinci yarıda devirdi:3-2

HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de ligde kalma mücadelesi veren iki takım Gülabibeyspor ile Çorumspor arasındaki maçtan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 galip ayrılan Gülabibeyspor çok önemli üç puanın sahibi oldu.

Mimar Sinan sahasında oynanan maçın ilk yarısında daha iyi futbol oynayan Çorumspor 30. dakikada Bahadır’ın attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda Gülabibeyspor rakibi önünde baskılı bir futbol ortaya koydu ve bu baskı sonucunda 65. dakikada Yaşar Can ile beraberliği üç dakike sonra ise H. Hüseyin ile 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Bu golün ardından Çorumspor’dan Uğur kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Rakibinin on kişi kalmasından da yararlanan Gülabibeyspor 80. dakikada Arda’nın golü ile skoru 3-1 yaptı ve rahatladı. Maçın uzatma dakikalarında Batuhan ile bir gol bulan Çorumspor’a puan getirmeye yetmedi.

Sahadan 3-2 galibiyet ve üç puanla ayrılan Gülabibeyspor geçen haftaki üç puanın ardından bu hafta da kazanarak 6 puana yükseldi ve alt sıralardan uzaklaştı. Çorumspor ise 3 puanla son sırada kaldı.