Hücum hattında eksik çok

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da zorlu Amedspor maçı öncesinde sakatlar ve cezalılar özellikle hücum hattında en büyük sorun olarak görülüyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlığı nüksederek yeniden operasyon geçiren Ozan Sol ile birlikte iki maçtır sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyen Suat Kaya, Selim Ilgaz ve Timur Temeltaş’ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Bu dört futbolcununda Amedspor maçında forma giyemeyeceği hafta içinde Esenler Erokspor ile oynanacak maça bu isimlerden bir ikisinin dönme ihtimali bulunuyor. Öte yandan Sivas maçında sarı kart görerek dördüncü kartını gören Sinan cezalı olduğu için Amedspor’a karşı oynayamayacak.

Sakatlıkları nedeni ile üç haftadır forma giyemeyen isimlerden Berkay Can’ın bu hafta sonu oynayıp oynayamayacağı bu hafta içinde belli olacak.

Sakatlıktan çıkan Atakan Akkaynak ile cezası biten Atakan Cangöz’ün ise Amedspor maçında forma giyebilecekler.