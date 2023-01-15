Çorum FK, Teknik Direktörü Tahsin Tam, Şanlıufaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, maçta hücumda ve savunmada istediklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

'Başından sonuna üstün oynadığımız ve pozisyonlar bulduğumuz bir maç oldu.' diyen Tam; "Taktik disipline bağlı kalarak muhteşem bir mücadele ortaya koyduk. Hücumda ve savunmada istediklerimizi gerçekleştirdik. Maç boyunca istekli ve tempolu bir oyun ortaya koyduk. Üst üste ataklar geliştirdik. Özellikle ikinci yan oyun tamamen rakibimizin sahasında oynandı. Final paslarında ve son vuruşlarda becerikli olabilsek 3 puanı alabileceğimiz bir maçtı. Rakibimize 90 dakika boyunca pozisyon ve etkili atak yapma şansı vermediğimiz maçta tek eksik bir gol bulmaktı. İkinci yarı oyuna giren yeni transferlerimizin de katkısıyla daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımızı yürekli ve istekli oyunları için tebrik ediyorum. Bugün stadyumda bizi destekleyen taraflarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023, 18:34