İkisi birden imzaya geliyor

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da iki yeni transfer kaleci Ali Türkan ve kanat forvet Ozan Sol bugün kampa katılarak takımla ilk çalışmalarına çıkacaklar.

Kırmızı Siyahlı takımın ikinci yarı kadrosu için yapılan transfer görüşmelerinde sona gelindi.

Teknik Heyetin raporu doğrultusunda anlaşma sağlanan Bodrumspor’dan tecrübeli file bekcisi Ali Türkan ve Sakaryaspor’dan kanat forvet oyuncusu Ozan Sol ile her konuda anlaşma sağlandı ve bugün takıma katılarak ilk çalışmaya çıkacaklar.

Ali Türkkan : 1987 Yozgat Boğazlıyan doğumlu Türkkan Kayseri Erciyesspor’da amatör oynadıktan sonra 2006 yılında bu kulüpte profesyonel oldu. Ardından Yozgatspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, İnegölspor, Bandırmaspor, Sarıyer ve son olarakta geçtiğimiz sezon Bodrumspor’a transfer oldu. Türkkan U 21 liginde 48, Türkiye Kupasında 11, 3. ligde 19, 2. ligde 293 ve 1. ligde ise 27 maçta forma giydi. Bu sezon Bodrumspor formasını yedi maçta giyen Türkkan geçen sezon ise 43 maçta forma giydi.

Ozan Sol: 1993 Muğla doğumlu Ozan Sol Ermaş Muğlaspor takımında 7 yedi yıl amatör olarak forma giydikten sonra 2012 yılında Altınordu kulübünde ilk profesyonel imzayı attı. Ardından kiralık olarak Aydınspor 1923, Manisaspor formalarını giydikten sonra Aydınspor ve daha sonra Bodrumspor ile anlaştı. Bodruspor’un ardından Bursaspor’a transfer olan Ozan Sol son iki sezondur da Sakaryaspor formasını giydi.

Ozan Sol Bölgesel Amatör Lig’de 30 maçta 12 gol, Bölgesel Gençlik Gelişim Liginde 14 maçta 11 gol, Türkiye Kupası’nda 16 maç üç gol, 3. ligde 31 maçta 19 gol, 2. ligde 196 maçta 74 gol ve 1. ligde ise 42 maçta 2 gol olmak üzere toplam 121 gole imza attı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023, 10:56