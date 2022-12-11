Ispartaspor:0-Çorum FK:0⚽

Çorum FK, ilk yarının son deplasman maçında Ispartaspor ile karşılaşıyor.

Hafta içi erteleme maçında Düzcespor'a 3-1 mağlup olarak yara alan ve Tahsin Tam yönetiminde ilk yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar zirveye tutunabilmek için bu maçı kazanmak istiyor. Çorum FK'da bu maçta sakat Atakan Cangöz ve Serkan Yavuz ile cezalılar Ferhat Yazgan ve Berkay Can forma giyemeyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

İLK YARI SONA ERDİ

Çorum FK, zorlu Ispartaspor deplasmanından 1 puan çıkardı. Kaleci Bayram Olgun'un yıldızlaştığı maçta Çorum FK, zor da olsa 1 puan almayı başardı ve puanını 30'a çıkardı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Çorum FK, 30 puanla 4.sırada yer aldı. Kırmızı siyahlılar haftaya evinde Arnavutköyspor'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022, 16:03