Masa Tenisi’nde gurur veren başarılar

HALİL ÖZTÜRK

Masa Tenisinde yıldızlar ve gençlerde en iyiler müsabakalarında Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü yıldız kızlarda bir gümüş bir ve bir bronz madalya kazandılar.

Müsabakalarda Çorum Belediyesi Gençlikspor’da yetişen ve geçtiğimiz günlerde başka kulüplere transfer olan isimlerden Görkem Öçal ve Uğurcan Dursun birincilik kürsüsünde yer aldılar.

25-27 Kasım tarihlerinda Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan yıldız ve gençler en iyiler milli takım seçmelerinde Türkiye genelinden çok sayıda sporcu katıldı. Yıldız erkekler kategorisinde Çorum’dan ayrıldıktan sonra Adana Çiltar MTİ takımına transfer olan Görkem Öçal birinciliği kazanırken bu kategoride Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan en iyi dereceyi yedinci olan Abdurrahman Gürbüz alırken Berat Özdemir 39. Yiğit Hüseyin Subaşı 39. oldu.

83 sporcunun mücadele ettiği yıldız kızlarda ise Mardin Merit Grup Real takımından Büşra Demir birinci olurken Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan ikiz kız kardeşlerden Aybüke Banu Şimşek ikinci Asude Tuba Şimsek ise üçüncü oldu. Çorum Gençlikspor’dan Elif Sare Akdanalı 16. Ceylin Akdanalı 36. oldu.

Gençler kategorisinde ise Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan yetişen ve geçtiğimiz ay içinde İstanbul Beyoğluspor’a transfer olan Uğurcan Dursun tüm maçlarını kazanarak birinciliği kazanırken bu kategoride Çorum Belediye Gençlikspor’dan Yiğit Furkan Şimşek beşinci Muhammed Fatih Candan onuncu, Arda Kekillioğlu on dördüncü Abdullah Gürbüz on yedinci, İsmail Eren Alıcı ise yirmi beşinci oldu.

Genç Kızlarda ise Çorum Gençlikspor’da yetişen ve önceki yıl Balıkesir Bu Piliçspor’a transfer olan Asu Ayça Şenyuva dördüncü olurken Çorum Spor ihtisas kulübünden Yağmur Yeşil on üçüncü, Çorum belediyesi Gençlikspor’dan Ezel Arslan ise 17. oldu.

Bu müsabakalar sonunda yıldızlar ve gençler kategorisinde ilk 16 sırayı alan sporcular En iyi 16’larında mücadele ederek milli takıma girmek için karşılaşacaklar.