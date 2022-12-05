Mehmet Akyüz ayrılıyor mu?

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da dün oynanan Menemen maçı öncesi Mehmet Akyüz bilmecesi ortaya çıktı.

Hafta boyu çalışmalarda takımla birlikte çalıştığı belirtilen Mehmet Akyüz Menemen FK maçının kadrosunda yer almadığı görüldü.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu Mehmet Akyüz’ün tedavi için memleketine gittiği açıklaması yeterli görülmedi.

Edinilen bilgiye göre tecrübeli futbolcu ile hafta içinde bazı gelişmeler nedeni ile Menemen FK maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

Akyüz ile devre arasında yolların ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili olarak kulüpten bir açıklama yapılması bekleniyor