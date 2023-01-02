Mehmet Akyüz evine Sakaryaspor’a döndü

HARUN AKKAYA

Geçtiğimiz sezon ortasında Çorum FK’ya transfer olan ve ilk yarı bitmeden ayrılan Mehmet Akyüz memleketinin takımı ve çocukluk aşkı Sakaryaspor ile anlaştı.

Kırmızı Siyahlı takımdan ayrıldıktan sonra devre arasına kadar bekleyen tecrübeli futbolcu Sakaryaspor’dan gelen teklifi hiç düşünmeden kabul etti ve sarı yeşilli kulüple anlaştı.

Mehmet Akyüz iki kulüp arasında da anlaşmanın sağlanmasının ardından 54 numaralı Sakaryaspor formasını giyeceğini açıkladı.

Akyüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Çorum FK caimasına mesaj gönderdi. Mehmet Akyüz’Kıymetli Çorum FK taraftarları, Benim için ayrılık vakti geldi. Size şampiyonluk yolunda başarılar dilerim, Kalbimde her zaman iyi bir yerde olacaksınız. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana her konuda yardımcı olan kulüp başkanımız Oğuzhan Yalçın’a ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi doğduğum şehir ve çocukluk aşkım Sakaryaspor’a evime dönüyorum, hakkınızı helal edin, saygılarımla’ dedi.