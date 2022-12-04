Menemen 'tatlı' geldi ⚽

Çorum FK, evinde Memenspor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz haftada Düzce'de yaşanan deprem nedeniyle bay geçen kırmızı siyahlılar bu hafta İzmir ekibi Menemenspor'u ağırlıyor.

Zirveye tutunabilmek için iki takımın da galibiyetten başka düşüncesi yok.

Çorum FK'da bu maçta cezalı Erkan Kaş ve sakat Mehmet Taşcı dışında eksiği bulunmuyor.

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Çorum FK, evinde Memenspor'u Suat Kaya ve penaltıdan Sinan Kurumuş'un golleriyle 2-1 maplup etti.

1 maçı eksik olan Çorum FK, 29 puanla 4.sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlılar Çarşamba günü deplasmanda Düzcespor ile Pazar günü ise yine deplasmanda Ispartaspor ile karşılaşacak

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022, 16:24