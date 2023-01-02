Mimar Sinan öldü öldü dirildi uzatmada güldü

HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de şampiyonluk adayı Mimar Sinan, İskilipspor karşısında öldü öldü dirildi ancak uzatma dakikalarında bulduğu iki golle 3-1 kazandı.

Mimar Sinan sahasında oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında Yunus Emre Cengiz’in golü ile İskilipspor takımı 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda Mimar Sinan baskı kurdu ancak beraberlik golünü 70. dakikada Yunus Emre ile buldu. Maçın Son dakikalarında gerilim arttı ve Mimar Sinan’dan ümit İskilipspor’dan Yunus Emre Cengiz kırmızı kart gördüler.

Uzatma dakikalarında kapanan rakibi önünde baskıyı artıran Mimar Sinan 90+2 ve +6. dakikalarda oyuna sonradan giren Ali Mert’in attığı iki golle rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyet ile Mimar Sinan 16 puanla zirvenin ortağı olmaya devam ederken İskilipspor 6 puanda kaldı.