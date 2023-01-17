Muhammet Aslantaş Amedspor’a yakın

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın anlaştığı ancak Emre Belezoğlu’nun onay vermediği Muhammet Aslantaş Amedspor ile büyük oranda anlaştı.

2001 Bayburt doğumlu Muhammet Aslantaş Başakşehir alt yapısında forma giydikten sonra 2019 yılında profesyonel imza attı. Süper ligde iki, 1. ligdoe 7, 2. ligde 16, 3. ligde ise 31 maçta forma giyen ve 39 kez değişik yaş kategorilerinde milli takımda forma giyen Muhammet Aslantaş futbol kariyerinde 164 gole imza attı.

Genç futbolcu ile Çorum FK her konuda anlaştı ancak Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belazoğlu bu bölgede ihtiyacı olduğu için bu transfere onay vermedi.

Bu süreçte devreye Amedspor girdi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın ikili ilişkileri sonucunad bu transferi bitirme noktasına geldiği öğrenildi. Bu anlaşmanın hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.