Neşeli antrenman

HALİL ÖZTÜRK

Pazar günü sahasında Nazilli Belediyespor’u konuk edecek Çorum FK dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmana sakatlıkları bulunan Ozan, Bayram, Mehmet Taşçı, Gökhan Karadeniz ve Mertcan Aşçı katılmadı. Ozan Sol, Bayram ve Gökhan Karadeniz salonda kuvvet ve ardından sahada düz koşu yaptılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra topsuz SOS oyunu ile devam etti.

Gruplar halinde yapılan bu oyunda futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi. Neşeli geçen bu antrenmanın ardından ise yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Heyet Nazilli maçının provasını yaptı.

Teknik Heyet taktik çalışmada Nazilli maçının provasında sık sık futbolculara uyarılarda bulundu. Çorum FK Nazilli maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.