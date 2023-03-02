Oğulcan Koçboğa Çekya’da ilk kez milli formayı giyecek

Çorum Belediyesi Gençlikspor Judocusu Oğulçan Koçboğa Avrupa Judo Şampiyonasında milli formayı giyecek.

Osmaniye’de 27-29 Ocak’ta yapılan Türkiye Ümitler Judo Şampiyonasında +90 kiloda finalde yenilerek ikinci olan Oğulcan Koçboğa milli takıma katılmaya hak kazanmıştı.

Antalya’da yapılacak Uluslararası Nazım Canca Turnuvasının yaşanan deprem nedeni ile ertelenmesi üzerine Oğulcan Koçboğa Çekya’da yapılacak olan Avrupa Kupasında mücadele edecek. Judo milli takımı 15 Mart’ta Kocaeli’nde başlayacak kampa katılacak.

Milli takım Kocaeli’nde yapacağı çalışmalar sonunda 8-9 Nisan tarihlerinde Çekya’da yapılacak olan Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil edecek.

Yağbat’tan Judogi

Avrupa Kupası’nda milli formayı giyecek Oğulcan Koçboğa ve antrenörü Savaş Taştan dün Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Judo antrenörü Savaş Taştan milli takım kampı ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat Oğulcan Koçboğa ve antrenörlerini tebrik etti. Yağbat, sporun her branşında Çorum gençlerine milli takım düzeyine çıkarmak için çaba içinde olduklarını belirterek Avrupa Kupası’nda da başarılı olacağına iandığını belirterek tüm milli takıma başarılar diledi.