Osmancık doludizgin

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligde üst üste üçüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Sezona kötü başlayan ve ilk haftalarda alt sıralarda yer alan Osmancık belediyespor’da son iki maçı kazanarak çıktığı üçüncü maçında evinde Başkent Şafakspor karşısında zorlansa da son bölümde bulduğu gollerle 3-1 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Grupta lider Sincan Belediyespor zirveye ortak olmak isteyen Suvermez Kapadokyaspor önünde tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve dokuzuncu maçında sekizinci galibiyetini aldı liderliğini sürdürdü.

İkinci sırada bulunan Yozgat Bozokspor ise evinde Mucurgücü önünde 3-0’lık net skorla galip gelerek lideri rakibini ve son haftalardaki çıkışlarını sürdürdü. Zirveden kopmak istemeyen Talasgücü Belediyespor ise Niğde deplasmanından tek golle üç puanla ayrılarak lideri takibini sürdürdü. Hacılar Erciyesspor ise sahasında Yozgatspor önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı başardı. Grupta Eskil Belediyespor-Develigücü maçı konuk takım oyuncularının gıda zehirlenmesi yaşaması nedeni ile ertelendi.

Osmancık Belediyespor antrenörü Turgay Doğan takım olarak yakaladıkları çıkışı sürdürmek adına bu maça önem verdiklerini söyledi.

Kazanmak için çıktıkları maçta öne geçmelerine rağmen gol yollarında istedikleri sonuçları alamayınca maçı koparmayı başaramadıklarını belirten Doğan ‘Beraberliğin ardından kazanmak için yüklendik ve son bölümde bulduğumuz gollerle maçı kazandık ve ligdeki çıkışımızı devam ettirdik. Bu galibiyet ile ligde alt sıralardan uzaklaşarak üst sıralarda kendimize yer bulduk. Hedefimiz ilk yarının kalan maçlarınıda kazanarak ikinci yarıya çok daha iyi yerlerde başlamak’ dedi.

Osmancık Belediyespor ligin onuncu hafta maçında pazar günü Ankara TKİspor deplasmanında mücadele edecek.