Osmancık liderden puan kaptı:0-0

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor, evinde konuk ettiği grup lideri Sincan Belediyespor karşısında girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldılar.

Ligin ikinci yarısında iki maçından puansız ayrılan temsilcimiz evinde konuk ettiği Sincan Belediyespor maçına çok etkili başladı.

İlk yirmi dakikalık bölümde rakibi önünde baskı yaparak etkili bir futbol ortaya koydu pozisyon bulmakta zorlansada rakibe topu vermedi.

Sonraki bölümde oyunda denge sağlandı ve ilk yarının son dakikalarında Sincan mutlak bir pozisyonundan yararlanamadı.

İkinci yarıda ise Sincan maça ağırlığını koydu ve topa daha çok sahip olsada Osmancık Belediyespor alanı iyi kapatarak rakibe gol izni vermedi.

Maçın son bölümünde ise üzerine gelen rakibi önünde kontrataklarla etkili olan kırmızı beyazlı temsilcimiz Onur ve Enes ile yakaladığı iki net pozisyonda Sincan kalecisi Emrah gole izin vermedi.

Bu yarıda Sincan’ın bir topu direkten döndü. Maçtan 0-0 beraberlik ile ayrılan Osmancık Belediyespor 19 puana yükselirken konuk Sincan Belediyespor ise beraberlik sonunda 38 puana yükseldi ve liderliği averajla Talasgücü Belediyespor’a kaptırdı.