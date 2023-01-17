Satılan bilet 5530

HARUN AKKAYA

Hafta boyunca stad dolacak yer kalmayacak ilgi çok fazla denildi ancak pazar günü kritik Urfaspor maçında satılan bilet sayısı 5530 olarak açıklandı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çorum FK - Şanlıurfaspor maçını 5530 biletli taraftar izledi. Bu sayıya yaklaşık iki bin biletsiz seyirci eklenirse 7000 civarında Çorumlu maça geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre maraton tribününe 2.536 bilet, kale arkalarına 1500 bilet, VİP’e 925 bilet, VİP B’ye 140, Aile tribününe 369 ve misafir takıma 60 olmak üzere toplam 5530 bilet satıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023, 14:22