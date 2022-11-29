Şehir kırmızı siyaha bürünüyor

HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın söz verdiği bayrakların dağıtımına başlandı.

Saut Kulesi ve otobüslerin kırmızı siyah bayraklarla süslenmesinin ardından da özellikle Gazi ve İnönü Caddelerindeki esnaf ve iş yerlerine asılmak üzere bin adet bayrak dağıtımı başladı.

Bir spor programına canlı bağlantı yapan Aşgın şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’ya şehrin desteğini artırmak ve şehirde bir hava oluşturmak için bayrak asma kampanyasını başlatacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından ilk olarak Saat Kulesi dev bir bayrak ile süslenirken ardından da şehir içi otobüslerinin tamımına Çorum FK bayrakları asılmıştı. Son olarakta Gazi ve İnönü Caddesi esnaflarına dağıtılmak üzere yaptırılan bayrakların dağıtımına geçildi.

Çorum FK’nin birinci lige yükselmek için verdiği mücadeleyi gündemde tutarak şehrimizin şampiyonluk havasına girmesini amaçlayan Çorum Belediyesi, esnafa bayrak dağıttı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın “1. Lig Yolunda Çorum FK İçin Aşkla” yazılı mesajının yer aldığı bayraklar işyerlerinin camlarına asıldı.