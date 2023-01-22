Somaspor:0-Çorum FK:0 ⚽

Çorum FK, Manisa deplasmanında Somaspor ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı siyahlılar üst sıralarda tutunmak için Soma deplasmanından 3 puan ile dönmek istiyor.

Yaptığı transferle ligde bütün gözleri üzerine çeviren Çorum FK'nın Soma deplasmanındaki performansı da çok merak ediliyor.

İŞTE İLK 11

Kırmızı siyahlılar maça kalede Ali Türkkan, defansta Salih Zafer, Emre Öztürk, Serkan Yavuz, Erkan Kaş, orta sahada Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Suat Kaya, Hurşit Taşcı, forvette ise Selim Ilgaz ve Sinan Kurumuş ilk 11'i çıkıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

Dakika 20: Selim Ilgaz'ın kornerden ortasında ceza sahası içinde top Salih Zafer'in önünde kaldı. Salih'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Dakika 28: Ev sahibi Somaspor tehlikeli geldi. Somaspor'da Can Muhammet kaleci ile baş başa kaldı ama kaleci Ali Türkkan gole izin vermedi.

Dakika 39: Somaspor gole yaklaştı. Somaspor'da Mustafa'nın ceza sahası hemen dışından sert şutunda top auta çıktı.

Dakika 44: Çorum FK'da Emre Öztürk kırmızı kart gördü.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ.

İlk yarıda topun kontrolü Çorum FK'daydı ancak rakip Somaspor iki defa tehlikeli geldi. İlk yarının son dakikalarında Emre Öztürk tartışmalı bir pozisyonda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dakika 50: Hurşit Taşcı'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 71: Somaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Mücahit'in şutuna kaleci Ali Türkkan izin vermedi.

Dakika 90: Erkan Kaş'ın serbest vuruştan ortasında top cezası içinde Fatih'in önünde kaldı. Fatih'in sert şutunda top direkten döndü.

MAÇ SONA ERDİ.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023, 16:14