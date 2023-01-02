Sungurlu liderliği korudu

HALİL ÖZTÜRK

1. Amatör Küme’nin 7. hafta maçında lider Sungurlu Belediyespor üçüncü sırada bulunan Ulukavakspor’u son bölümde bulduğu gollerle 4-1’lik farklı skorla yenerek yoluna namağlup giderken rakibine şampiyonluk yolunda ağır darbe vurdu.

Cumartesi günü Devane sahasında oynanan maçın büyük bölümünde üstün futbol ortaya koyan Sungurlu Belediyespor rakip savunmanın büyük hatalarını da iyi değerlendirerek farklı galip gelmeyi başardı.

Maçın ilk dakikalarında saha içinde büyük bir mücadele veren iki takımın karşılaşmasında Ulukavakspor daha etkili pozisyonlar buldu. Hücum hattında bunları değerlendiremeyen siyah beyazlı takım karşısında Sungurlu Belediyespor özellikle rakibin iki savunma kanadındaki boşlukları iyi kullandı. 36. dakikada böyle bir atakta arka direkte Orkal Oktay’ın golü ile rakibi önünde 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Ulukavakspor yine hücumda üretmekte zorlanırken Sungurlu Belediyespor rakibin iki kanadından etkili ataklar geliştirdi. İkinci golü bulamadı. 73. dakikada Ulukavak savunmasının büyük hatasından Osman ile ikinci golü bulan Sungurlu Belediyespor rahatladı. Bu golden sonra Sungurlu’nun geriye yaslanması ve Ulukavakspor’un yaptığı oyuncu değişiklikleri ile oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve 78. dakikada Fazlıcan’ın golü ile siyah beyazlı takım umutlandı.

Maçın yeniden başladığı bu dakikadan itibaren tempo ve mücadele tavan yaptı. Ulukavakspor karambollerde beraberlik golünü bulamazken 90. dakikada yine savunma hatasından kaptırılan topla Ramazan’ın attığı golle Sungurlu Belediyespor 3-1 üstünlüğü yakaladı ve rahatladı.

Kalan uzatma bölümünde ise Sungurlu Belediyespor rahat bir oyun oynadı ve ikinci yarıda oyuna girerek orta sahada etkili bir futbol ortaya koyan Furkan’ın ceza sahası dışından akıl dolu vuruşunda dördüncü golü buldu ve maçtan 4-1 galip ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Ulukavakspor ise bu mağlubiyet ile zirve yolunda ağır yara aldı.