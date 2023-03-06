Sungurlu Yavuz Burak ile farka gitti

HALİL ÖZTÜRK

1. Amatör Küme’de lider Sungurlu Belediyespor grupta son sırada bulunan Çorumspor önünde Yavuz Burak’ın dört golle yıldızlaştığı maçı 7-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken Sungurlu Belediyespor Yavuz Burak’ın 16. ve 20. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Yavuz Burak kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı.

Maçın son bölümünde ise fiziksel olarak oyundan düşen rakibi önünde Yavuz Burak’ın dördüncü Eren Samet Can ve Ramazan’ın golleri ile sahadan 7-0 galip ayrılan Sungurlu Belediyespor 25 puanla liderliğini devam ettirirken Çorumspor ise 3 puanda kaldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023, 14:41