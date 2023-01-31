Tam’dan tepkiye tepki

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın Nazilli Belediyespor maçında yaşanan güzelliklerin yanında ufak tartışmalar da yaşandı.

Maça ilk onbirde başlayan Hurşit Taşçı 68. dakikada oyundan çıkarken yerini Atakan Akkaynak’a bıraktı.

Terübeli futbolcu takımına faydalı olmak istediğini düşünerek oyunda kalmak isteğinden kaynaklı olarak yedek kulübesine giderken Teknik Direktör Tahsin Tam’a ufak bir serzenişte bulundu. Kulubeye oturduktan sonra Teknik Direktör Tahsin Tam yanına giderek yaptığı hareketin yanlış olduğunu belirterek Hurşit’i uyardı.

Maçın ardından ise yaşanan bu ufak çaplı gerilim yapılan ikili görüşme sonunda tatlıya bağlandı.